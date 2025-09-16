التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في الرياض اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول براد كوبر.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات العسكرية والدفاعية، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المشتركة تجاهها بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الأمريكي القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة أليسون ديلورث، وعدد من المسؤولين.