يشاهد الزائر عند الخروج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة طريقا يربط جماليات المشهد الحضاري لمدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بداية من المطار الذي تشكل صورته أنموذجا للنخيل التي اشتهرت بها المدينة المنورة، مرورا بمشروع رؤى المدينة الذي يُعدّ أكبر مشروع ضيافة في العالم، وصولا إلى المسجد النبوي، ذلك هو الطريق الذي وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق اسم «الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» عليه. ويعد الطريق محورا إستراتيجيا في المدينة المنورة، إذ يمتد مسافة 13 كيلومترا، ويتقاطع مع أهم الطرق الرئيسية، وهي: طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (الدائري الأول)، وطريق الملك عبداللّه بن عبدالعزيز (الدائري الثاني)، وطريق الملك خالد بن عبدالعزيز (الدائري الثالث)، كما يُقام على امتداد «طريق الأمير محمد بن سلمان» عدد من المشاريع التطويرية التي تنفذها أمانة منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المنطقة، أبرزها «أنسنة المدينة» لتطوير مسارات المركبات والمشاة، وواجهات المباني، ضمن الموجهات التصميمية لخريطة العِمارَة السعودية في إطار تعزيز جودة الحياة، وتطوير المشهد الحضري، إلى جانب مشروع التأهيل البيئي لوادي قناة، أحد أهم الأودية التاريخية.

وتُعدّ «أنسنة المدينة المنورة» برنامجا تنمويا شاملا يهدف إلى تعزيز البُعد الإنساني في التطور العمراني، وجعل المدينة بيئة أكثر ملاءمة للعيش، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. يركّز البرنامج على تحسين جودة الحياة للسكان والزوار من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع.

ويأتي البرنامج على عدة محاور أساسية لتقديم تجربة فريدة، وهي:

• البيئة الخضراء والجمالية

يُعزّز البرنامج المساحات الخضراء والحدائق والمناطق المفتوحة، مع التركيز على التشجير لتقليل درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء. من الأمثلة البارزة على ذلك، مشروع «جادة قباء» الذي حوّل الشارع إلى مسار مخصص للمشاة يربط بين المسجد النبوي ومسجد قباء، مما يسهّل حركة الزوار ويعزز الجانب الجمالي للمنطقة.

• التراث والهوية البصرية

يهدف البرنامج إلى الحفاظ على الهوية العمرانية للمدينة المنورة وإبرازها، من خلال تحسين المشهد البصري وتطوير الأحياء التاريخية، مما يُسهم في تعزيز ارتباط السكان والزوار بتراث المدينة الغني.

• النقل الحضري والمشي

تُركّز المبادرات على تحسين شبكة النقل الحضري وتوفير مسارات آمنة للمشاة والدراجات، مما يشجع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة ويُقلّل من الاعتماد على السيارات.

• الاستدامة البيئية

يُطبّق البرنامج مبادئ الاستدامة في جميع المشاريع، مثل استخدام المياه المعالجة للري، وإعادة تدوير النفايات، مما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي للتطور العمراني.