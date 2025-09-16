زار نائب الأمين العام للشؤون السياسية بوزارة الدفاع الماليزية محمد ياني بن داود، والوفد المرافق له اليوم، مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وكان في استقباله الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سُبل تعزيز التعاون بين التحالف الإسلامي ووزارة الدفاع الماليزية، وتبادل الخبرات في محاربة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى مناقشة آفاق تطوير المبادرات والبرامج التدريبية المشتركة.

وأشاد نائب الأمين العام للشؤون السياسية بوزارة الدفاع الماليزية بالدور الريادي الذي يضطلع به التحالف في تنسيق وتوحيد جهود الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الأمنية والفكرية المرتبطة بالإرهاب، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع التحالف.

من جانبه، رحّب الأمين العام بالوفد الماليزي، مشيدًا بمشاركة ماليزيا الفاعلة في أنشطة ومبادرات التحالف، ومؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة وتبادل التجارب بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.

واختُتم اللقاء بجولة تعريفية داخل مقر التحالف، اطلع خلالها الوفد على جهود التحالف في مجالات الفكر والإعلام ومحاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري، إضافة إلى استعراض المبادرات الإستراتيجية والبرامج التدريبية التي ينفذها التحالف لدعم الدول الأعضاء.