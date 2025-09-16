وزير الدفاع خلال لقائه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وزير الدفاع خلال لقائه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في الرياض اليوم، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الإيرانية، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف. فيما حضره من الجانب الإيراني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي، وعدد من المسؤولين.

