ضبط أشخاصٍ إثر مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس في الطائف
ضبطت شرطة محافظة الطائف، أشخاصا ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، وجار القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
السعودية والمملكة المتحدة تطلقان شراكة دولية كبرى لدعم الأمن البحري اليمني
السعودية ترحب بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
