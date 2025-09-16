ضبط أشخاصٍ إثر مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس في الطائف أخبار الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 19:33 «عكاظ» (الطائف) تابعوا عكاظ على ضبطت شرطة محافظة الطائف، أشخاصا ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، وجار القبض على من وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.أخبار ذات صلة السعودية والمملكة المتحدة تطلقان شراكة دولية كبرى لدعم الأمن البحري اليمنيالسعودية ترحب بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية