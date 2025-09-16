لايزال سوق الثلاثاء الشعبي في مدينة أبها مغلقاً حتى اللحظة رغم انقضاء المدة المحددة منذ أسابيع، بعد أن أعلنت الجهة المختصة بمنطقة عسير إغلاقه لمدة 60 يوماً، والتي خُصصت لأعمال الترميم والتطوير وتحسين جودة مرافقه تمهيداً للافتتاح الذي ينتظره الآلاف من مرتادي السوق.

ويُعتبر السوق الشعبي أحد أقدم الأسواق الشعبية في عسير، ويقع في وسط المدينة، ويقدم مزيجاً فريداً من المنتجات ما يوفر للزوار تجربة تسوق تجمع بين الأصالة والعصرنة، ورحلة ثقافية تربط الماضي والحاضر، ما يجعله وجهة لا غنى عنها لعشاق التراث والمنتجات المحلية، بينما تم مسبقاً نقل محتويات السوق وعمليات البيع والشراء وبشكل مؤقت إلى مخطط الهيام لحين الانتهاء من مشروع الترميم والتطوير.

السوق يتميز بحضور قوي للمنتجات الشعبية

وكانت «عكاظ» نشرت في السادس من شهر محرم الماضي مادة صحفية كانت بعنوان: «عن إغلاق سوق الثلاثاء... أهالي أبها: قرار صائب في توقيت غير مناسب»!. وقال مواطنون، تطوير السوق الشعبي التراثي والتاريخي مهم وضروري، والأهم أن يكون تطويره متوافقا مع تراث السوق، وألا تغلب عليه الكتل الخرسانية والبناء العمراني، مؤكدين أن السوق الشعبي وموقعه الإستراتيجي يتميز منذ عقود بحضور قوي للمنتجات الشعبية والكثير من المنتجات الأخرى، فيما يشهد إقبالاً كبيراً طوال أيام الأسبوع من المواطنين والسياح، وخصوصا في يوم الثلاثاء، لاقتناء التراثيات التي تشتهر بها المنطقة، والذي يعتبر إضافة كبيرة لمعالم عسير السياحية خلال موسم الصيف.. ويظل السؤال الذي ينتظر الرد من الجهة المختصة: لماذا السوق الشعبي مازال مغلقاً رغم انقضاء فترة الـ 60 يوماً منذ عدة أسابيع؟!