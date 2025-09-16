تجدّد الأعطال.. دفتر التعليم يتفوّق على «حضور التقنية»!

تفوّق دفتر حضور المعلمين والمعلمات وانصرافهم على تطبيق «حضوري» بعد مواصلة تعليق التطبيق عن العمل لعدد كبير من المعلمين والمعلمات لليوم الثالث على التوالي منذ بدء تطبيقه رسمياً في مدارس المملكة كافة مطلع الأسبوع الحالي.

وفوجئ منسوبو المدارس بصعوبة الدخول إلى التطبيق، إذ تظهر لهم رسالة «حدث خطأ يرجى المحاولة لاحقاً» على الرغم من المحاولات المتكررة منهم للدخول منذ بدء الدوام الرسمي المحدد له الساعة الـ6:15 صباحاً، وأعربوا عن أملهم في أن تحسم وزارة التعليم وضع التعليق إما بمعالجة الخلل التقني أو إلغاء التحضير الإلكتروني والعودة للتحضير الورقي لحين إنهاء المشكلة.

وأكد معلمون لـ«عكاظ» أن التطبيق ظل خارج الخدمة حتى الـ11:00 صباحاً، ما أربك عملهم، وأفسد أول أسبوع من التطبيق الشمولي في إدارات التعليم كافة، وقال أحدهم «حضرت إلى المدرسة عند الـ6:15، ولم أتمكّن من دخول التطبيق».

وتداولت مواقع التواصل مشاهد غير مألوفة أظهرت معلمين يخرجون من فصولهم؛ بحثاً عن شبكات الاتصال، رافعين هواتفهم لأعلى في محاولات متكررة لتأكيد حضورهم.

من جانبها أوضحت وزارة التعليم أن خطوات استخدام التطبيق تتطلب تشغيل البلوتوث أولاً، ثم تفعيل خدمات الموقع، والاقتراب من الموقع الصحيح، وأخيراً الاتصال بالإنترنت.

ويهدف «حضوري» إلى التحوّل الرقمي الكامل في عمليات الحضور والانصراف عبر تقنيات GPS والسمات الحيوية، مع تحديد ساعات الدوام الرسمي بـ7 ساعات متصلة، تبدأ من الـ6:15 صباحاً حتى الـ1:15 ظهراً.