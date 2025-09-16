«الأمن البيئي».. القبض على 7 لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهماتها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك سلمان الملكية، من القبض على (5) مواطنين ومقيمين من الجنسيتين البنغلادشية و الباكستانية وهم فوزي عائش الفهيقي، وخالد مناور الرشيدي، والحميدي عبدالله الرشيدي، ومحمد طليحان العنزي، وموسى مناور الرشيدي، والمقير حسبن باتواري، وإعجاز علي قاسم، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، وبحوزتهم (4) بنادق شوزن و(4) بنادق هوائية و(2,800) ذخيرة متنوعة، و(1530) طيرًا نافقًا متنوعًا، و(8) شباك صيد، و(3) أجهزة جذب الطيور، وطائرة دون طيار (درون) دون ترخيص، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدّخل دون ترخيص غرامة (5,000) ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد غرامة (100,000) ريال، وعقوبة استخدام الشباك والمصايد والأشراك مخالفة تبلغ غرامتها (100,000) ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.