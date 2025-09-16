ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة تبوك ممثلة في وكالة التراخيص والامتثال، منزلًا في أحد أحياء مدينة تبوك، يقوم عدد من العمالة فيه بتخزين لحوم مجهولة المصدر تُقدر كميتها بنحو (400) كجم، تمهيدًا لبيعها على عددٍ من المطاعم.

وأوضحت الأمانة أنه جرت على الفور مصادرة المضبوطات، حفاظًا على الصحة العامة، وقُبض على ثلاثة مخالفين من قِبل فرق الضبط الميداني، وسلموا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتصدي لأي ممارسات مخالفة تهدد صحة وسلامة المستهلكين، داعية في الوقت ذاته، جميع المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، من خلال تطبيق بلدي أو مركز البلاغات الموحد 940.