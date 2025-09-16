«هيئة التراث» تزيل التعديات والتشوهات البصرية في 5 مناطق بالمملكة

تواصل هيئة التراث جهودها في حماية المواقع الأثرية من التعديات والتشوهات البصرية، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع إزالة التشوهات من المواقع الأثرية، التي تشمل مناطق الرياض، ومنطقة القصيم، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الأحساء، ومنطقة الحدود الشمالية.

ونُفِّذت أعمال المرحلة الرابعة، من خلال فرق متخصصة استخدمت مواد وتقنيات آمنة، تراعي الحفاظ على القيمة التاريخية والمكونات الأصلية للمواقع، وشملت الأعمال إزالة الكتابات والرسومات العشوائية في مواقع متعددة، أبرزها: جبل أم صقرة، وجبل أم فرقي، والقراين، والكيثال، والرديّهة، إذ تم التعامل مع أكثر من 341 حالة تشوه بصري.

وأوضحت هيئة التراث أن أعمال المشروع ستستمر في المناطق المتبقية من المرحلة، وهي منطقة الحدود الشمالية، ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة التشوهات البصرية في المواقع الأثرية وتهيئتها للاستدامة، وتعزيز قيمتها الثقافية والحضارية.

وأكدت الهيئة أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المواقع الأثرية، إلى جانب تكثيف أعمال المراقبة والمتابعة الميدانية، وتوثيق جهود ونتائج ما تحقق ضمن هذا المشروع الوطني الذي يُعنى بحماية مكونات التراث.