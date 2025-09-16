القيادة تهنئ حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة بذكرى استقلال بلاده
تابعوا عكاظ على
Google News Account

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسير بوب دادي، حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة، للسير بوب دادي، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة
 
مرايا غامضة تظهر في مختلف المدن السعودية.. ما الذي تعكسه؟
مرايا غامضة تظهر في مختلف المدن السعودية.. ما الذي تعكسه؟
«هيئة التراث» تزيل التعديات والتشوهات البصرية في 5 مناطق بالمملكة
«هيئة التراث» تزيل التعديات والتشوهات البصرية في 5 مناطق بالمملكة