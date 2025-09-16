نائب أمير الشرقية يطلع على مشاريع الأمانة

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الثلاثاء)، أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وثمّن نائب أمير المنطقة الشرقية جهود أمانة المنطقة، وما تنفذه من أعمال تطويرية ومبادرات نوعية، مؤكداً أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة الخدمات البلدية، والاهتمام بجودة المشاريع، وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقدم المهندس الجبير لنائب أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن أبرز المشاريع التنموية التي تنفذها الأمانة حالياً، إضافة إلى عدد من المبادرات النوعية، التي يجري تنفيذها، من بينها مشاريع أنسنة المدن، وتطوير المحاور التنموية، وتوسعة الواجهات البحرية، وتأهيل الحدائق والميادين، وتحسين شبكة الطرق، ورفع كفاءة منظومة النفايات، وتنمية الاستثمارات البلدية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين المشاريع والخدمات والمرافق العامة.

ورفع المهندس الجبير شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته المستمرة، مؤكداً حرص الأمانة على تعزيز الحوكمة والشفافية، وتطبيق الخطط الاستراتيجية، وتحقيق الاستدامة في جميع المشاريع.