حدّدت وزارة التعليم، إجراءات التعامل مع الطلاب والطالبات المتغيبين بعذر ودون عذر خلال العام الدراسي الحالي.وبيّنت في دليل قواعد السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام أنه يتم التعامل مع الطالب الذي يتكرر غيابه بعذر مقبول سواء كانت أيام الغياب متصلة أو منفصلة وفق إجراءات عدة؛ منها التواصل مع ولي الأمر في نفس اليوم من خلال الرسالة النصية أو المكالمة الهاتفية للاستفسار عن سبب الغياب، وتحويل الطالب للموجّه الطلابي لتقديم الدعم والخدمات التربوية المناسبة له، ودراسة الحالة إذا احتاج الأمر واستدعاء ولي الأمر، ويعقد اجتماع حضوري معه يتضمّن إبلاغه بالإجراءات المترتبة على غياب ابنه وتقييم الخدمات التربوية والخطة العلاجية المقدمة للطالب، وتحديثها بما يلزم وفق الحالة في حال بلغت أيام الغياب 3 أيام، وفي حال وصلت أيام الغياب إلى 5 أيام وعدم التزام ولي الأمر بالخطة التربوية يُحال الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي، ويتم تنظيم جلسة توعوية مع ولي الأمر؛ للتأكيد على أهمية اتباع الخطط التربوية والعلاجية، وفي حال الاشتباه بتعرّض الطالب للإهمال تخاطب المدرسة الجهات ذات الاختصاص لتطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، وإشعار إدارة التعليم بذلك إذا كانت أيام الغياب 10 أيام، وتتخذ المدرسة الإجراءات النظامية المطلوبة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات الاختصاص حيال ما تم من إجراءات للحالات المحالة لهم واستمرارية تقديم الخدمات التعليمية وعدم التسبب في انقطاعها.أما في حالة التعامل مع الطلبة المتغيبين بدون عذر (3 أيام) فتتمثل الإجراءات في التواصل مع ولي الأمر للاستفسار عن سبب الغياب وتحويل الطالب للموجّه الطلابي لدراسة الحالة عند استمرار الغياب ويستدعى ولي الأمر، ويعقد اجتماع حضوري معه يتضمّن إبلاغه بالإجراءات المترتبة على غياب ابنه وتقييم الخدمات التربوية والخطة العلاجية المقدمة للطالب، وتحديثها بما يلزم وأخذ التعهد الخطي من الطالب وولي الأمر بالالتزام بالخطة المقدمة واستمرار تقديم الخدمات التربوية للطالب ومتابعة حالته، وفي حال كان الغياب 5 أيام يتم استدعاء ولي الأمر لمناقشة أسباب الغياب وإحالة الطالب للجنة التوجيه الطلابي، وعقد اجتماع لمراجعة الخطة التربوية والعلاجية المقدمة للطالب وتحديثها بما يلزم واستمرار تقديم الخدمات التربوية للطالب ومتابعة حالته وتنبيه ولي الأمر بالإجراءات المترتبة على استمرار غياب ابنه، وفي حال كان الغياب 10 أيام تتم مخاطبة الجهات ذات الاختصاص من قبل المدرسة لتطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء ولائحتيهما التنفيذيتين، مع إشعار إدارة التعليم بذلك ومتابعة الإجراءات والتنسيق من قبل المدرسة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية المطلوبة مع الجهات ذات الاختصاص حيال ما تم من إجراءات للحالات المحالة لهم، واستمرار تقديم الخدمات التعليمية وعدم التسبّب في انقطاعها، وفي حال كانت أيام الغياب متصلة 3 أيام أو أكثر تخاطب المدرسة الجهات ذات الاختصاص حيال تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء ولائحتيهما التنفيذيتين.