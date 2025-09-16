أمير الرياض يستقبل مدير تعليم المنطقة.

اطلع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على جهود الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، ومؤشرات الأداء في التعليم بالمحافظات والمراكز التابعة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم، الإثنين، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، وعدداً من منسوبي الإدارة.

واستمع الأمير فيصل بن بندر خلال الاستقبال إلى عرض حول مؤشرات الأداء، ومشروع التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم بالمنطقة، الهادف إلى تمكين المدارس ورفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته، إضافة إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية، وإدارة الاحتياج، وديمومة الخدمة، وزيادة المرونة في الأداء.