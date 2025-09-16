جاءت مخرجات قمة الدوحة العربية الإسلامية مطمئنة على مستوى التمثيل العالي للقيادات، ولغة الخطابات الرسمية للوفود، وطغت على أجواء القمة حميمية تؤكد أن وشائج العروبة والإسلام متأصلة في نفوس القادة والنخب والشعوب، ما يرفع درجة التفاؤل في فضاء سياسي أحبطته التجاوزات طيلة عقود مضت.ولم يدّخر قادة الدول العربية والإسلامية جهداً في سبيل التركيز على كيفية وقف الحرب في قطاع غزة، والتصدي بحزم لمساعي ضم الضفة الغربية، وحث المجتمع الدولي على الالتزام بقيام دولة فلسطينية، وتأكيد التضامن العربي مع دولة قطر الشقيقة، وشجب العدوان على أراضيها.وحضرت المملكة بمواقفها الناصعة المعهودة تجاه قضايا العرب والمسلمين، لتؤكد أهمية العمل على تكامل الأدوار، والتنسيق المشترك، وإعلاء صوت الحكمة، والسعي الدؤوب نحو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ووضع حد لعدوانية الاستيطان الذي يقترف أبشع أنواع التنكيل بحق الشعب الفلسطيني، والتشديد على ضرورة حلّ الدولتين، والتضامن مع الشقيقة قطر بكل ما يلزم لضمان سيادة الدول وإدانة العدوان الإسرائيلي، والحرص على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.