زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، مقر الإدارة العامة لخفر السواحل بقاعدة صباح الأحمد البحرية في دولة الكويت.وكان في استقباله، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، واستمع وزير الداخلية، خلال الزيارة، لشرح من المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي يوسف الصباح، تناول مهمات الإدارة وآليات عملها، وأحدث التجهيزات الفنية والتقنيات المستخدمة فيها.واطّلع وزير الداخلية على أبرز أعمال وإنجازات خفر السواحل الكويتي، وما تضمه المنظومة الأمنية البحرية من أجهزة ومعدات وقدرات أمنية متطورة لحماية المياه الإقليمية، إلى جانب اطّلاعه على غرفة العمليات البحرية، وغرفة التحكم الخاصة بإدارة المهمات الميدانية.وفي ختام الجولة، أشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود، بالتطور الذي يشهده خفر السواحل الكويتي في أدائه ومنظومته التقنية وقدراته التشغيلية، متمنياً لهم دوام التوفيق ومزيداً من التقدم.رافق وزير الداخلية خلال الزيارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد إبراهيم العروان، ومدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع سالم الودعاني، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد سليمان العيسى.