تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كرّم وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الفائزين في الدورة الخامسة من مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية»، في حفلٍ أُقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور أمراء وقيادات المنظومة الثقافية، والأدباء، والفنانين، والإعلاميين.ورفع وزير الثقافة، الشكر والعرفان لولي العهد، على دعمه الدائم للثقافة والمثقفين، ورعايته الكريمة للدورة الخامسة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية، التي يُحتفى فيها بالمبدعين والمبدعات ممن أسهموا في إثراء القطاع الثقافي، وأكد أن مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية تأتي انعكاساً لقيم الشكر والتقدير في ثقافتنا السعودية، وامتداداً لحرص وزارة الثقافة على تمكين وتشجيع المبدعين في المجالات الثقافية كافة، مُباركاً للفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية لهذا العام، ومعبراً عن اعتزازه وفخره بكل الإسهامات الثقافية للمبدعين والمبدعات من كافة أرجاء الوطن، فالثقافة تزدهر بهم وبإبداعهم. بعد ذلك كرّم وزير الثقافة الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية للدورة الخامسة في مساراتها كافة، ويأتي الحفل بمثابة ختامٍ لأعمال الدورة الخامسة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية التي تتبنّى من خلالها وزارة الثقافة في كل عامٍ الاحتفاءَ بإنجازات الأفراد، والمجموعات، والمؤسسات بمختلف القطاعات الثقافية، لتشجيع المحتوى والإنتاج الثقافي المميز الذي يخدم القطاعات الثقافية، إلى جانب تقديم دعمٍ مادي ومعنوي للفائزين، إضافة إلى تقدير الإسهامات الثقافية لسيدات ورجال الأعمال، والمؤسسات الثقافية المحلية والدولية، وذلك انطلاقاً من ركائز الإستراتيجية الوطنية للثقافة وتطلعاتها في زيادة الإبداع ومشاركة المجتمع، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والاعتزاز الوطني والتبادل العالمي، ودعماً منها لتحقيق رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية.الفيصل لـ«عكاظ»: فخورة بوجودي بين المبدعينأعربت الأميرة نورة الفيصل، عن سعادتها وفخرها بفوزها بـ جائزة الأزياء، مؤكدة أن الجائزة تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الثقافة في المملكة، وقالت في تصريح لـ«عكاظ»: أنا فخورة جدّاً بوجودي هنا، وفخورة أكثر برؤية شبابنا من بنات وشباب في شغلهم وإبداعهم وموهبتهم، وهذا دليل أن الإنسان يمكن أن يحقق أي حلم يتمناه. والحمد لله أن الوزارة تدعم هذه الطاقات. وأضافت: «يكفيني أنني كنت واقفة اليوم مع هؤلاء المبدعين، وهذا في حد ذاته شرف كبير لي، ولا أحتاج أكثر من ذلك. والأجمل أن كل المرشحين الآخرين الذين نافسوني هم أصدقاء وأعتبرهم إخوة، ولذلك فوجودي معهم كان مصدر فخر وسعادة بالنسبة لي.وختمت حديثها بالتعبير عن امتنانها لكل من دعمها، قائلة: «أشعر بالاعتزاز الشديد بهذا التكريم، وأبارك لجميع الفائزين، فالمهم أن نحتفي جميعاً بهذا المشهد الثقافي الوطني».المطوع لـ«عكاظ»: الوزارةحريصة على توسيع دائرة التكريمأوضح المتحدث باسم وزارة الثقافة عبدالرحمن المطوع لـ«عكاظ»، أن النسخة الخامسة من الجوائز الثقافية الوطنية تميزت عن سابقاتها باستحداث جائزتين جديدتين هما جائزة الحِرَف اليدوية وجائزة الإعلام الثقافي، في خطوة تعكس حرص الوزارة على توسيع دائرة التكريم لتشمل مجالات مؤثرة في المشهد الثقافي. وتابع: «جائزة الإعلام الثقافي جاءت إيماناً من الوزارة بالدور الحيوي الذي يؤديه الإعلام في نقل الثقافة السعودية إلى مختلف شرائح المجتمع محلياً وعالمياً، فضلاً عن مساهمته في تطوير المحتوى الثقافي الإعلامي وإيصاله إلى المتلقي بجودة عالية». وأردف: «أما جائزة الحرف اليدوية فقد استُحدثت بالتزامن مع عام الحرف اليدوية، تأكيداً على أهمية هذا القطاع ودوره في إبراز الهوية الوطنية وتعزيز الصناعات الثقافية التقليدية التي تمثل ركيزة مهمة في الثقافة السعودية». مبيناً أن استمرار تنظيم الحفل بنسخه المتعاقبة يعكس التزام الوزارة بتقدير المبدعين في جميع القطاعات الثقافية، وإبراز إسهاماتهم في تعزيز الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة.