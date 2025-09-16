كشف المرور السعودي، الآلية النظامية الخاصة بتنازل الورثة عن المركبات المسجَّلة باسم مورّثهم، مؤكداً أن الإجراء لا يتم عبر منصة «أبشر». جاء ذلك في إجابة على استفسار مواطن في منصة «X»، وأوضح «المرور» أن التنازل يتطلب مراجعة أقرب قسم مرور من قِبل الوكيل الشرعي للورثة، باعتباره المخوّل قانوناً بتمثيل الورثة في هذا النوع من المعاملات.ويبرز هذا التوضيح الدور المحوري للوكيل الشرعي في ضمان سلامة الإجراءات وحماية الحقوق، خصوصاً في الملفات ذات البعد الشرعي والنظامي، إذ لا يمكن الاكتفاء بالمنصات الرقمية دون تحقق مباشر. ويعكس الموقف الرسمي إدراكاً لأهمية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مع الإبقاء على بعض المعاملات المرتبطة بالميراث تحت إشراف مباشر، حفاظاً على الدقة ومنع النزاعات المحتملة بين الورثة. ويؤكد المرور، أن التقنية أداة داعمة، فيما يظل حضور القانون والوكيل الشرعي أساساً لضمان الحقوق وإتمام التنازل بصورة نظامية.