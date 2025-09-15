التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد محمد الصويان، لبحث سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بما يعزز التكامل ويرفع جودة الخدمات العدلية الرقمية.

وأكد وزير العدل أن التعاون مع هيئة الحكومة الرقمية يمثل رافداً أساسياً لتسريع خطوات التحول الرقمي، عبر ابتكار حلول مبتكرة متقدمة تسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتقديم خدمات عدلية ذات جودة أعلى.

وأضاف أن الشراكة ليست مجرد تعاون مرحلي، بل مسار إستراتيجي لبناء منظومة عدلية رقمية متكاملة، تواكب تطلعات القيادة، وتستجيب لتوقعات المستفيدين في كفاءة الخدمات وسهولة الوصول إليها.

وشهد اللقاء استعراض أبرز المشروعات المشتركة بين الجهتين، التي تعزز عملية التحول الرقمي على مستوى القطاعات كافة.

يشار إلى أن وزارة العدل حققت تميزاً في مؤشرات هيئة الحكومة الرقمية؛ إذ نالت مستوى «الإبداع» في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2024، كما حققت مستوى «متقدم» في مؤشر نضج التجربة الرقمية من خلال «منصة ناجز».