القتل تعزيراً لـ 4 جناة لتهريبهم أقراص إمفيتامين إلى المملكة

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم (الإثنين)، حكم القتل تعزيراً، بأربعة جناة في منطقة تبوك، وهم عبدالفتاح كمال عبدالفتاح عبدالعزيز، وأحمد زينهم محمد عمر، ورامي جمال شفيق النجار، وهشام عبدالحميد محمد التليس (مصريي الجنسية)؛ لإقدامهم على جلب وتهريب أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي المخدرة إلى المملكة.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيراً، وأصبح الحكم نهائيّاً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجناة بمنطقة تبوك.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم بالنشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.