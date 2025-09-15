4 وفيات لمعلمات وسائقهن في حادثة مروعة بالداير

استيقظت محافظة الداير بمنطقة جازان صباح اليوم (الإثنين) على حادثة مروعة لمركبة تقل معلمات أثناء ذهابهن للدوام الرسمي، حيث توفي السائق وأربع معلمات، بينما نقلت معلمتان لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان إحداهما حالتها حرجة.

وفي التفاصيل، استقبل مستشفى بني مالك العام صباح اليوم (الإثنين) حادثة مرورية عبارة عن انقلاب سيارة تقل عددا من المعلمات، وقد أسفرت الحادثة المؤسفة عن وفاة 4 معلمات في موقع الحادثة مباشرة، إضافة إلى وفاة سائق المركبة أثناء نقله إلى مستشفى بني مالك العام. كما أسفرت الحادثة عن إصابتين إحداهما في حالة حرجة، وتم التوجيه بنقلهما على الفور إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ؛ وقد وصلت الحالتان لمستشفى الملك فهد المركزي وتتلقيان الرعاية الطبية اللازمة.