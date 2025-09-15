مرفأ بيروت.. إحباط تهريب 6 ملايين قرص مخدر في طريقها إلى السعودية

كشف وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، أن السلطات الأمنية في البلاد ضبطت ما يقارب 6 ملايين و500 ألف حبة كبتاغون مخدرة جرى تحضيرها من أجل تهريبها إلى السعودية عبر مرفأ بيروت، وجرى السيطرة على الشحنة المعدة للتهريب قبل وصولها إلى المرفأ.

وأوقفت الأجهزة الأمنية الشبكة المعنية بالتهريب بعد متابعة نشاطاتها لمدة استمرت نحو أشهر إذ كانت تنفذ عملياتها بين لبنان وتركيا وأستراليا والأردن، وتشكل خطراً واسع النطاق، وفقاً للحجار.

وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية اللبناني أن بلاده تنسق مع الرياض في إطار تبادل المعلومات الاستخبارية الخاصة بنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات من أجل التصدي لانتشارها.

وكان لبنان أحبط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين من البرازيل باتجاه بيروت، مخبأة في شحنة عبوات زيوت نباتية، عقب معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في لبنان.

كما لم تمضِ أيام قليلة على تلك الحادثة، حتى ضبطت السعودية محاولة تهريب كميات من المخدرات تصل لأكثر من 6 ملايين قرص إمفيتامين مخدر منقولة من لبنان إلى إحدى الدول عبر ميناء جدة الإسلامي، ذلك كله يجسد حالة التنسيق القائم بين البلدين لتحديد أساليب التعاون معهم في مجالات المكافحة.