استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، أمس، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.ونقل وزير الداخلية، في مستهل اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لأمير الكويت ولدولة الكويت حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.وأعرب أمير الكويت، خلال الاستقبال، عن بالغ تقديره لقيادة المملكة، مشيداً بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة ودولة الكويت، وما يربط شعبيهما الشقيقين من أواصر الأخوّة والتعاون.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.واستقبل ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في قصر بيان، أمس، وزير الداخلية، ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، تحيات ولي العهد، وتمنياته للشيخ صباح ولدولة الكويت حكومةً وشعباً بدوام النماء والرخاء.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الموضوعات، لا سيما الأمنية منها.واستقبل رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، في قصر بيان أمس، وزير الداخلية، الذي نقل تحيات ولي العهد وتمنياته للشيخ أحمد ولدولة الكويت حكومةً وشعباً بدوام العز والرفعة.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة ودولة الكويت، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.