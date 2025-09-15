دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ووزارة التعليم، الطلبة السعوديين الراغبين في دراسة تخصصات البيانات والذكاء الاصطناعي، في أرقى الجامعات العالمية بمختلف الدرجات (البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه)، إلى المبادرة والتسجيل في البرنامج من خلال موقع سدايا الإلكتروني.وتهدف هذه الخطوة، إلى توفير فرص تعليم مميزة للكفاءات الوطنية في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في أرقى الجامعات العالمية، وتشجيعهم على اكتساب المعرفة والمهارات والخبرات في هذا المجال، على أيدي أساتذة وخبراء في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار بناء القدرات الوطنية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تُعدُّ تخصصات البيانات والذكاء الاصطناعي من الأكثر طلباً في سوق العمل، ولها دور أساسي في تشكيل المستقبل التقني في ظل ما يشهده العالم من تطور تقني متسارع.ويصاحب البرنامج حزمة من الخدمات المميزة، التي تشمل إنشاء رابطة لمبتعثي البرنامج في التخصصات ذات العلاقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وورش عمل إرشادية، وتشكيل مجموعات بحثية؛ لرفع جودة البحث العلمي وربط الطلبة بأبرز الباحثين وتحفيز التعاون بين المبتعثين، في تخصصات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانية منح مبتعثي البرنامج المستفيدين فرصاً للعمل على تطوير الحلول التقنية التي تعمل عليها «سدايا» مع شركائها.