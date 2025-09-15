تشهد المكتبات المدرسية كثافة عالية من الآباء وأولياء الأمور بغرض تجزئة الكتب المدرسية إلى جزءين، بعدما أصبحت تشكل حملاً ثقيلاً على ظهور الطلاب والطالبات.وبحسب محمد القثامي، الذي قال لـ«عكاظ»، إن ابنه يعاني من ضعف في بنيته الجسمية ولا يستطيع حمل الكتب المدرسية الثقيلة، التي تحتوي على بعض مناهج العام الدراسي كاملاً، ما دفعه إلى التوجه لإحدى المكتبات لتجزئة الكتب إلى جزءين حتى يسهل عليه حملها. وأشار عبدالله السفياني، إلى أن المكتبات تضع الكتب المطلوب تقسيمها في أكياس، وبسبب ذلك حدث خلط بين الكتب.أما أم سحر العتيبي (والدة طالب)، فاستغربت دمج المناهج في كتاب واحد ما سبب حملاً ثقيلاً على الطلاب وأحدث استغلالاً من بعض أصحاب المكتبات بطلب مبالغ كبيرة مقابل تجزئة الكتب إلى جزءين، فاصبح ولي الأمر يدفع نحو 25 ريالاً في الكتاب الواحد.ووقفت «عكاظ» على إحدى المكتبات، وشهدت كثافة الطلب من أولياء الأمور من أجل تخفيف العبء عن أبنائهم.