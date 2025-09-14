شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم، في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة التي ستبحث الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وبحث التحضيرات التي يجري العمل عليها قبيل انعقاد القمة غداً الإثنين.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني.