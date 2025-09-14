رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، حفل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وتحقيق المنطقة شهادة «غينيس للأرقام العالمية» لأكبر حضور من المتدربين والمتدربات في اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.



وخلال الحفل، أعلنت ممثلة موسوعة غينيس للأرقام العالمية حنان أسبايرس، حصول المنطقة على شهادة تسجيل أكبر عدد من المتدربين والمتدربات، البالغ عددهم 4,980 متدرباً ومتدربة من أبناء وبنات المنطقة.

فيما استعرض مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان الدكتور عادل عريشي، أبرز الفعاليات والبرامج التدريبية التي ينفذها الفرع بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وطيلة أيام العام.

وأكد أهمية المنجز الذي تحقق للمنطقة من خلال تحقيق الفرع والمنطقة عموماً تسجيل أكبر عدد من المتدربين في مناسبة اليوم العالمي، مثمناً جهود جميع الجهات المشاركة والمتعاونة في تنفيذ الفعالية.

وفي ختام الحفل، كرّم أمير المنطقة الجهات المشاركة والمتعاونة في تنفيذ الفعالية، والتقطت الصور التذكارية.