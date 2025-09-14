فوجئ معلمو ومعلمات المملكة اليوم (الأحد)، في عدد من إدارات التعليم بتعطل نظام حضوري لإثبات الحضور والانصراف في مدارس التعليم العام مع بدء التطبيق الإلزامي في كافة الإدارات التعليمية.

العودة إلى التحضير الورقي القديم

ولم يتمكن غالبية المعلمين والمعلمات من الدخول للنظام، إذ ظهرت لهم عبارتا «حدث خطأ ما» و«الرجاء الانتظار»، ما اضطرّ إدارات المدارس للعودة إلى التحضير الورقي القديم وإثبات حضور منسوبي المدرسة لحين إنهاء الإشكالية.

وعلى الرغم من نجاح فترة تجربة النظام مع بداية تطبيقه في بعض الإدارات مع مطلع العام الدراسي الحالي إلا أن تعطله في اليوم الأول للتطبيق الإلزامي أثار مخاوف المعلمين والمعلمات من عدم قدرة النظام على مواجهة الضغط الكبير بسبب كثرة أعداد الكوادر التعليمية والإدارية في مدارس التعليم العام بقطاعيها البنين والبنات، وطالبوا بمعالجة العطل الذي تسبب في حدوث إرباك في المدارس.