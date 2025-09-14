يلتقي اليوم (الاحد)، وغداً (الاثنين)، في الرياض، خبراء دوليون في التدريب القضائي والقانوني، لمناقشة موضوعات مهمة ذات صلة بالقضاة والنيابة العامة والمحامين والباحثين والمدربين والمهنيين العاملين في الشؤون القضائية والقانونية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي الذي تنظمه وزارة العدل ممثلةً في مركز التدريب العدلي، تحت شعار: «التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات». وأتاح المنظمون لمن يرغب حضور المؤتمر دون الحاجة إلى تسجيل مسبق أو دعوة.ويشارك في الملتقى خبراء وقضاة وأعضاء نيابة وعمداء كليات ومعاهد حقوقية ورؤساء شركات متخصصة ومسؤولون في وزارات عدلية من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا وبلجيكا وليتوانيا والبرازيل والأرجنتين والدنمارك وإيطاليا وأستراليا، بالإضافة إلى سلطنة عمان ومصر ولبنان والمغرب.وعدَّ مختصون ومشاركون المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي فرصةً فريدةً لتبادل الأفكار والخبرات بين القضاة والمحامين والخبراء الدوليين، ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الكفاءة المهنية للعاملين في المجال القانوني والقضائي بالمملكة العربية السعودية وخارجها.يبدأ اليوم متحدثو ورشة العمل الأولى تحت عنوان «دور البحوث العلمية والابتكار في تطوير إستراتيجيات التدريب القضائي»، ويشارك في الورشة ميرا غور آي مدير المكتب الدولي- المركز القضائي الفيدرالي- الولايات المتحدة الامريكية، ومارتن لي كامب مساعد العميد للدراسات والبرامج الدولية في كلية ديدمان للحقوق بجامعة جنوب ميثوديست- الولايات المتحدة الأمريكية، وكريتوبال دياز مساعد المدير للبرامج الدولية في معهد بولش القضائي بجامعة دوك- الولايات المتحدة الامريكيةويبدأ متحدثو الجلسة الحوارية الأولى اليوم بعنوان «التميز في التدريب القضائي: الابتكار في الأدوات والمنهجيات» بمشاركة كل من الدكتور محمد الشلفان مدير عام مركز التدريب العدلي- السعودية، وراف فان رانسبيك مدير المعهد القضائي- بلجيكا، وإريك ببترسن مدير مكتب التطوير والمساعدة والتدريب للمدعين العامين في الخارج في وزارة العدل- الولايات المتحدة الأمريكية، وكلارا كارولا تيريكابراس المديرة المكلف في الكلية القضائية- إسبانيا، ويدير الجلسة مارتن لي كامب مساعد العميد للدراسات والبرامج الدولية في كلية ديدمان للحقوق بجامعة جنوب ميثوديست- الولايات المتحدة الأمريكية.ويشارك صباح اليوم الأحد، متحدثو ورشة العمل الثانية بجلسة تحت عنوان «الاتجاهات والوسائل الحديثة لقياس أثر برامج التدريب على المنظومة العدلية»- بمشاركة كل من الدكتور نبهان المعولي عميد المعهد العالي للقضاء- سلطنة عمان، الدكتورة إنفريد إلغاوسكيني مدير مشروع في إدارة تابعة لوزارة الداخلية وخبير قانوني مستقل- ليتوانيا، وفانيست آلزاتي المالك والرئيس التنفيذي لشركة- الولايات المتحدة الأمريكية.ويناقش متحدثو ورشة العمل الثالثة ظهر اليوم موضوعاً تحت عنوان «الأساليب والتقنيات الحديثة للتميز في التدريب القضائي» بمشاركة كل من الدكتور عبدالعزيز المبرد مساعد المدير العام للتدريب والتأهيل في مركز التدريب العدلي- السعودية، ولويس ماريا بالما نائب رئيس المعهد الدولي للتميز في العدالة والرئيس السابق للجمعية الدولية لإدارة المحاكم- الأرجنتين، وفابريشيو دا كروز قاضي في المحكمة الفيدرالية الإقليمية للمنطقة الرابعة وبرفيسور في القانون- البرازيل.ثم يقدم متحدثو ورشة العمل الرابعة ملفاً تحت عنوان «مستقبل التدريب القضائي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي» بمشاركة كل من محمد سمير مرعي- قاضي عليا في مكتب وزير العدل منتدب للمركز الوطني للدراسات القضائية في جمهورية مصر العربية، وكريستوفر سالقادو الرئيس التنفيذي لشركة- الولايات المتحدة الامريكية، وأولريك كريستنسن الرئيس التنفيذي لشركة- الدنمارك.ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات، واستعراض أحدث التجارب الدولية في التدريب القضائي، ويبحث المشاركون توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية، فضلاً عن تطوير برامج متخصصة للقضاة والمحامين، والاتجاهات الحديثة لقياس أثر البرامج التدريبية على المنظومة العدلية. ويجمع المؤتمر نخبة من 32 متحدثاً وخبيراً دوليّاً من 16 دولة، ويتضمن برنامج المؤتمر 9 ورش عمل، و 3 جلسات حوارية؛ لمناقشة قضايا متخصصة. ويأتي المؤتمر امتداداً للنسخة الأولى، التي عُقدت العام الماضي، بمشاركة أكثر من 600 متخصص و45 خبيراً دولياً، في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الجودة القضائية، ورفع كفاءة التدريب والتأهيل القانوني وفق أفضل الممارسات العالمية.المؤتمر تحت شعار: «التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات»المنظمون أتاحوا الحضور لمن يرغب دون الحاجة إلى تسجيل مسبق أو دعوةقضاة وأعضاء نيابة وعمداء كليات ومسؤولون في وزارات عدلية يشاركون في المؤتمر