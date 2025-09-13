الفاجعة التي أبكت حائل.. عبدالعزيز بن سعد بين أهل الشنان معزياً

واسى أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أسرة الكتفاء في وفاة فقيدهم سطام بن فيحان الكتفاء الأسلمي وأبنائه، الذين قضوا في حادث مروري مروّع بمحافظة الشنان أدى إلى احتراق المركبة بشكل كامل ورحيل أسرة كاملة في لحظة موجعة.

أمير المنطقة قطع في إجازته الأسبوعية أكثر من 100 كيلومتر متجها إلى محافظة الشنان، حيث قدّم التعازي والمواساة لذوي الفقيد في منزلهم بحضور وبران وناهي الكتفاء وأشقاء الفقيد وأقاربه، ودعا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.





زيارة العزاء عكست حرص القيادة على مشاركة الأهالي في مصابهم، وأظهرت عمق العلاقة الإنسانية التي تجمع أمير المنطقة بأبنائها. فقد خيّم الحزن على الشنان بأكملها، وتحوّل العزاء إلى موقف جامع استشعر فيه الجميع حجم الفقد وأثره الكبير.

حادثة الشنان ألقت الضوء على خطورة الحوادث المرورية وأبعادها المأساوية حين تطال أسرا بأكملها. ومع هذه الفاجعة المؤلمة، تواصلت الدعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد وأبنائه، في مشهد من التلاحم والتضامن عُرف به المجتمع السعودي في مواجهة الملمات.





رحيل سطام وأبنائه السبعة سيبقى علامة فارقة في سجل الحوادث التي شهدتها المنطقة فهي حكاية إنسانية تختصر معنى الفقد، وتؤكد أن حياة الإنسان أمانة ثمينة تستحق الحماية وما يخلّفه هذا الرحيل من حزن سيبقى شاهدا على قسوة اللحظة، وعلى ضرورة أن تتحول هذه الحوادث إلى دروس تحفظ الأرواح وتصون الأسر.



