«مكافحة المخدرات» تضبط 142 كيلوغراماً من مادة الميثامفيتامين بالمدينة المنورة

في إطار تنفيذ مهمات وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات (142) كيلوغراماً من مادة الميثامفيتامين المخدّر (الشبو) بمنطقة المدينة المنورة مخبأة في حافلة نقل ركّاب دولية، بالتعاون مع الجهاز النظير في جمهورية العراق، وقبضت على المتورطين فيها، وهما وافدان من الجنسية العراقية.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.