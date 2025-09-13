كشفت وزارة السياحة أن إنفاق السياح من الداخل والخارج خلال موسم الصيف بلغ نحو 53.2 مليار ريال (14.18 مليار دولار)، محققاً نمواً بنسبة 15% عن صيف العام الماضي.

وحققت منطقة عسير، جنوب غربي المملكة، نمواً استثنائياً بعدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 49%.

أكثر من 32 مليون سائح

وحقّق برنامج «صيف السعودية 2025» أرقاماً قياسية في المؤشرات الأولية للسياحة، إذ بلغ عدد السياح من الداخل والخارج في جميع وجهات السعودية أكثر من 32 مليون سائح، مسجلاً نمواً بنسبة 26%، مقارنة بالموسم الماضي.

وقالت الوزارة إن هذا النجاح يأتي امتداداً لجهود منظومة السياحة السعودية في تطوير القطاع وتعزيز الترويج للمقوّمات السياحية الوطنية، ضمن مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى ترسيخ مكانة السعودية وجهةً سياحيةً عالمية رائدة، عبر استحداث منتجات سياحية نوعية، واستضافة الفعاليات العالمية والأنشطة الثقافية، والارتقاء بجودة الخدمات السياحية بما يلبّي تطلعات السياح ويحقق مستهدفات «رؤية 2030».