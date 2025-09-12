وزير التعليم يبحث في سيدني تعزيز الشراكة الأكاديمية

التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان ممثلي عدد من الجامعات الأسترالية البارزة، وذلك في جامعة نيوساوث ويلز بمدينة سيدني؛ بهدف تعزيز أواصر الشراكة التعليمية بين المملكة العربية السعودية وأستراليا، ولبحث سبل التعاون في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

مجالات التعاون

وتطرق اللقاء إلى مجالات التعاون المحتملة بين الجامعات الأسترالية ونظيراتها السعودية، بما في ذلك برامج التبادل الطلابي، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز القدرات البحثية المشتركة، وموضوع الابتكار في التعليم الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة الطالب وضمان جودة المخرجات الأكاديمية.

تبادل الخبرات ركيزة أساسية

وأكد البنيان خلال كلمته في اللقاء على أهمية توسيع نطاق التعاون بين الجامعات في المملكة وأستراليا، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية يمثل ركيزة أساسية لتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في كلا البلدين.

وأشار إلى أهمية استثمار الفرص البحثية المشتركة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والطب، بما يواكب توجهات المملكة نحو التحول الرقمي والابتكار.

برامج تعاون طويلة الأمد

من جانبهم، أعرب ممثلو الجامعات الأسترالية عن تطلعهم لتطوير برامج تعاون طويلة الأمد مع المؤسسات التعليمية السعودية، مؤكدين استعدادهم لتبادل الخبرات الأكاديمية وبناء شراكات بحثية مبتكرة، تخدم الطلاب وتواكب التوجهات العالمية في التعليم والبحث العلمي.