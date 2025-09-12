أكد عضو اللجنة الأمنية والعسكرية بمجلس الشورى فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة ل«عكاظ» أن الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يمثل وثيقة عمل شاملة وخارطة طريق يسترشد بها المجلس ولجانه في أداء مهماتهم خلال السنة الشورية الحالية.

وأوضح أن الخطاب الكريم اشتمل على رؤى حكيمة ومنهج عمل متكامل للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن مبدأ الشورى كقيمة شرعية راسخة، وهو ما تجسده الدولة قولاً وعملاً في رسم سياساتها الإستراتيجية لتحقيق مستهدفاتها وبرامجها وقراراتها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأضاف ابن لبدة أن الخطاب الملكي أكد على ركائز السلم والاستقرار والعدالة، وصناعة مستقبل أفضل أساسه المواطن وعماده التنمية وهدفه الازدهار، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في قطاعات الإسكان والصحة والعمل، فضلًا عن عناية الدولة بقضايا الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وبيّن أن ما يخص اللجنة الأمنية والعسكرية جاء جلياً في التأكيد على مفهوم الأمن الشامل، داخلياً وخارجياً، عبر رسم السياسات وإطلاق البرامج والمبادرات الداعمة للجهات المعنية بالحفاظ على الأمن وتعزيز قدراتها، بما يوفر للمواطن أسباب الطمأنينة والرفاهية، ويعالج التحديات المعيشية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الجانب العسكري يقتضي التركيز على حماية الوطن وحدوده وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، بما يسهم في استقرار الأوضاع، مؤكداً أن المملكة ماضية في هذا النهج الراسخ الذي يجمع بين التنمية الشاملة وصيانة الأمن بمفهومه الواسع.

واختتم ابن لبدة بتجديد الدعاء بأن يحفظ الله هذه البلاد المباركة، ويُديم عليها نعمة الإسلام والأمن والاستقرار، وأن يوفق القيادة الرشيدة لما فيه خير الوطن والمواطن.