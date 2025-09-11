قسطرة قلب نادرة ومعقَّدة تنقذ رضيعة عمرها 10 أيام بولادة مكة

نجح فريق قسطرة القلب بمركز أم القرى للقلب في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، عضو تجمّع مكة المكرمة الصحي، أمس، في إنقاذ حياة رضيعة -بفضل الله- عمرها 10 أيام يبلغ وزنها 3.5 كجم، تعاني من عيب خلقي في الصمام، في إجراء قسطرة قلب نادرة ومعقدة للرضيعة.

وأوضح تجمّع مكة الصحي أن الطفلة دخلت المستشفى عبر قسم الطوارئ في حالة إنقاذ حياة، وهي تعاني من ازرقاق شديد نتيجة نقص الأكسجين، وبعد إجراء الفحوصات عبر الأشعة التلفزيونية للقلب، تبيّن وجود عيب خلقي في الصمام الثلاثي بين الأذين والبطين الأيمن، وانسداد تام في صمام الشريان الرئوي.

وأفاد أن الفريق الطبي قرر على الفور التدخل بإجراء قسطرة قلب استغرقت نحو أربع ساعات، وقام الجراحون بفتح جراحي 3 سم في أسفل الصدر، وأُجريت القسطرة القلبية، وفتح الغشاء المقفل في صمام الشريان الرئوي بسلك موصول بتيار كهربائي عن طريق جهاز خاص، وتوسيع الصمام بأكثر من بالون، وأسفرت العملية عن تحسن فوري في مستوى الأكسجين ليتجاوز (90%) أثناء العملية.