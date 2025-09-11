وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 555 خريجاً من البرامج الأكاديمية للخدمات الطبية

رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، حفل تخريج 555 خريجاً من البرامج الأكاديمية للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك في مقر كلية الملك فهد الأمنية بالرياض.





وألقى المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، كلمة عبر خلالها عن الشكر لوزير الداخلية على رعايته للحفل، موضحاً أن البرامج شملت 87 برنامجاً أكاديمياً، من أبرزها برنامج زمالة الطب الإصلاحي -الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً- إلى جانب برنامجي زمالة مناظير المفاصل وجراحة إصابات العظام الرياضية، وزمالة طب الألم، وبرنامج الدبلوم في الرعاية التنفسية الحرجة وتمريض الطوارئ، إضافة إلى برامج الابتعاث للتخصصات النوعية الدقيقة في أعرق الجامعات والمستشفيات العالمية.





وشاهد وزير الداخلية والحضور عرضاً مرئياً استعرض مراحل تدريب الخريجين والمهارات المكتسبة خلال فترة تدريبهم وفق معايير تدريب عالمية، بما يسهم في إعداد كفاءات مميزة تدعم منظومة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

وعبّر الخريجون عن شكرهم لوزير الداخلية على رعايته حفل تخريجهم، مؤكدين اعتزازهم بما تلقوه من اهتمام في مستوى التدريب، وما اكتسبوه من معرفة ومهارات علمية وعملية تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات الطبية.





تأتي هذه البرامج الأكاديمية ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير الكوادر الطبية المتخصصة وفق أعلى المعايير الصحية العالمية، من خلال تصميم برامج نوعية دقيقة تسهم في رفع الكفاءة وتعزيز أداء المستشفيات بالاستفادة من التحول الرقمي الصحي، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

حضر الحفل، نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، وعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، ووزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين.



