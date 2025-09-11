الأمير سلمان بن سلطان يطلع على خدمات «صحة المدينة»

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة الصحي عبدالرحمن بن دبي الحربي.

وخلال اللقاء، اطّلع على التقرير السنوي للتجمع الصحي لعام 2024، الذي استعرض أبرز الإنجازات الصحية وما تحقق من تطور في مستوى الخدمات، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبيّن التقرير أن الطاقة الاستيعابية للتجمع شهدت خلال العام إضافة 574 سريراً جديداً، وتفعيل 12 غرفة عمليات قدّمت خدماتها لأكثر من 14 ألف مستفيد، إلى جانب تقليص قوائم الانتظار وتسريع مواعيد العمليات، والتوسع في التخصصات الجراحية الجديدة، ورفع نسبة الحصول على موعد في العيادات الخارجية إلى 90% خلال مدة لا تتجاوز 28 يوماً، فضلاً عن خفض متوسط زمن الانتظار في أقسام الطوارئ إلى أقل من أربع ساعات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي عبدالرحمن الحربي أن التجمع عمل على التوسع في تقديم الخدمات الصحية الافتراضية بالمنطقة، إذ ارتفع عدد المواعيد إلى 145 ألف موعد سنوياً، مقارنة بـ45 ألف موعد في العام السابق، وذلك انسجاماً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي.

وأشار الحربي إلى أن معدل رضا المستفيدين شهد تحسناً ملحوظاً، ليصل إلى 87.24% مقابل 76.4% في العام الماضي، إضافةً إلى تطوير وتوسعة سبعة مراكز للرعاية الصحية الأولية، إلى جانب افتتاح المبنى الجديد للعيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد العام بطاقة تشغيلية بلغت 84 عيادة تقدّم خدماتها لأكثر من مليون مستفيد سنوياً، وكذلك افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى ينبع العام بطاقة تشغيلية تصل إلى 120 ألف موعد سنوياً.

كما عزّز التجمع الصحي قدراته الإسعافية بتدشين 15 مهبطاً للإسعاف الجوي، وإطلاق مراكز ووحدات متخصصة، من أبرزها: مركز الغدد الصماء والسكري، ومركز الأشعة التداخلية بمدينة الملك سلمان الطبية كأول مركز من نوعه في الشرق الأوسط لتقديم خدمات متخصصة للنساء وحديثي الولادة، إضافة إلى مركز التميز للقدم السكري الذي خدم أكثر من 6 آلاف مستفيد.

وفي ختام اللقاء، قدّم الحربي شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المتواصل للقطاع الصحي، بما يعزز مكانة التجمع الصحي كنموذج وطني رائد في تحسين تجربة المريض والارتقاء بجودة الحياة.