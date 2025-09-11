كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن إطلاق منصة التوازن العقاري جاء إنفاذا لتوجيهات ولي العهد لمعالجة ارتفاع أسعار العقار السكني في مدينة الرياض عبر حزمة إجراءات ترتكز على 3 محاور رئيسية: زيادة المعروض، وتنظيم القطاع، ومتابعة الأسعار.

تحقيق التوازن

وأوضح السلطان أن توجيهات ولي العهد تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتأكيداَ على حرص القيادة على رفع مستوى جودة حياة المواطنين وتسهيل التملك.

أسبقية التقديم لا تمنح الأولوية

وأضاف السلطان أن منصة التوازن العقاري تم تطويرها من خلال الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع عدة جهات حكومية، ويستمر استقبال الطلبات حتى 23 أكتوبر 2025 مع التأكيد أن أسبقية التقديم لا تمنح أولوية في الاستحقاق.

مراحل التقديم

وأشار السلطان إلى أن عملية التقديم تمر بأربع مراحل: التسجيل واستقبال الطلبات، التحقق من الأهلية والاستحقاق، القرعة الالكترونية، والبيع على الخارطة.

وأكد السلطان أن منصة التوازن العقاري هي القناة الوحيدة للتقديم، وجميع المراحل من التحقق وحتى إعلان التخصيص ستتم عبرها، وأن الأراضي المخصصة عبر المنصة ستكون ضمن الأحياء القائمة في مواقع متعددة بمدينة الرياض.