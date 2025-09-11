تحت رعاية ولي العهد.. الحفل الختامي لمهرجان الهجن بالطائف.. غداً

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقام غداً (الجمعة)، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن في ميدان الطائف لسباقات الهجن.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، الشكر والامتنان لولي العهد، على رعايته للحفل الختامي لمهرجانه للهجن.

وقال وزير الرياضة: «إن هذه الرعاية الكريمة تمثل امتدادًا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي عامة ورياضة الهجن خاصة، وتجسيدًا للدعم غير المسبوق من ولي العهد، وتعزيزًا لمسيرة التمكين التي جعلت من الرياضة إحدى أدوات التطوير الشامل، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونحن ماضون -بعون الله- في بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات الوطن، ورفع رايته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية».

وخصص الاتحاد السعودي للهجن، جوائز مالية تتجاوز قيمتها 50 مليون ريال تنافس عليها مجموعة كبيرة من ملّاك الهجن المحليين والدوليين، حيث بلغ عدد الأشواط التي تنافسوا عليها خلال فترة المهرجان 249 شوطًا متنوعًا من خلال فئات (مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول).