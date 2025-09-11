قدّمت وزارة البلديات مقترح دليل وسائل تحكم وتهدئة حركة المرور، الذي يتضمن الوسائل التي يمكن اللجوء إليها وتطويرها والتعديل عليها من أجل تعزيز السلامة المرورية، وتقليل الحوادث والتحكم في أسباب التشوه البصري وتحديد الأسلوب الأمثل للتعامل معها، وتحسين تنظيم المرور في الشوارع والمواقع الحيوية، وتطبيق إستراتيجيات تهدئة الحركة في الأحياء السكنية والمناطق الحساسة، وتزويد مهندسي المرور والمخططين والجهات ذات العلاقة بإرشادات واضحة. ووفقاً للدليل، يقصد بوسائل التحكم المروري جميع التجهيزات التي تزود مستخدمي الطريق بالمعلومات والبيانات الأساسية اللازمة للسير الآمن، وتجنب الوقوع في أخطاء تعرضهم للخطر أو ارتكابهم مخالفات مرورية يعاقب عليها القانون، ويلزم أن تنقل تلك الوسائل المعلومات المطلوب توضيحها لمستخدم الطريق في التوقيت والمكان المناسبين بما يساعد على تحقيق أفضل بيئة لتشغيل الحركة المرورية على شبكة الطرق.

ومن وسائل التحكم المروري طبقاً للدليل اللافتات المرورية، والعلامات الأرضية كالدهانات على الأسفلت، والإشارات، إضافة إلى تجهيزات السلامة المرورية لحركة المشاة مثل الحواجز الجانبية والشواخص كمحددات لسير حركة المشاة والاحتياطات والتدابير اللازمة عند مناطق العمل على الطرق.

وصنف المشروع أنواع التحكم المروري للمناطق الخاصة إلى التحكم المروري لمناطق المدارس، ومرافق الدراجات والمشاة، ومسارات المرور المخصصة وإدارتها، والتحكم المروري للمرافق الخاصة على جانب الطريق مثل مناطق الاستراحة ومحطات فحص الشاحنات، والتحكم المروري للمناطق الريفية الخاصة مثل الطرق والأنفاق الريفية منخفضة الأحجام المرورية في التضاريس الجبلية. وبين المشروع، أن الهدف من اللافتات القياسية توفير معلومات تنظيمية وتحذيرية وإرشادية لمستخدمي الطريق، مع توضيح الأنظمة والمخاطر غير الواضحة، وتحديد المسميات والاتجاهات والأماكن، على أن تتضمن شروط استخدام اللافتات معايير عدة، هي استخدام الكلمات والرموز والأسهم لنقل الرسائل بوضوح، وتركيب اللافتات فقط عند الضرورة. وبين الدليل أن الخطوط الأرضية تستخدم لتنظيم حركة المرور، ويمكن استخدامها وحدها أو مع وسائل التحكم المروري الأخرى.

شروط لاستخدام الإشارات المحمولة

يتم تنفيذ الخطوط الأرضية باستخدام الدهانات أو البلاستيك الحراري، ويمكن استخدام مواد أخرى مثل محددات الرصف الملونة، ويجب عدم استخدام إشارات التحكم في المرور المحمولة إلا عند الحاجة في حالات الطوارئ لفترة قصيرة أو لمناطق العمل، ويجب استخدامها فقط إذا أظهرت دراسة هندسية أنها مطلوبة، كما يجب عدم استخدام إشارة التحكم في المرور المحمولة إذا كان بإمكان شرطي المرور توجيه المرور بطريقة فعّالة وآمنة، ويجب عدم استخدامها عند معبر مدرسة.

ويجب أن تكون أبعاد اللافتات المحددة في الدليل هي المعيار في الطرق الحضرية داخل المملكة، مع زيادة الأحجام القياسية للافتات الطرق السريعة وشبه السريعة، كما يتطلب أن تحتوي جميع اللافتات الإرشادية والاتجاهية التي تتضمن معلومات اتجاهية مثل أسماء الشوارع والطرق السريعة والوجهات.

ويجب زيادة حجم اللافتة التنظيمية أو التحذيرية أو الإرشادية عند الحاجة لتحسين رؤيتها للافتات القياسية، ويمكن مضاعفة اللافتة بإضافة نسخة ثانية مماثلة على الجانب الأيسر من الطريق، كما يمكن وضع لافتة علوية صفراء أو فلورسنت صفراء فوق اللافتة التنظيمية بنفس عرضها، وإضافة لوح يحمل كلمة «جديد» فوق اللافتة الجديدة لتنبيه السائقين إليها، على أن تحدد الجهة المختصة مدة بقائه.

الأولوية لسيارات الطوارئ في التقاطعات

أكد الدليل منح الأولوية لمركبات الطوارئ عند التقاطعات والإشارات الثابتة (التوقف والانطلاق)، كما يجب أن يكون الضوء أخضر أو أصفر وامضاً بين عمليات التشغيل، مع الحفاظ على ترتيب الإشارات الطبيعي، فيما يجب عند مرور مركبة الطوارئ عرض ضوء أصفر ثابت يليه ضوء أحمر ثابت لإيقاف حركة المرور في «الشارع الرئيسي».

أما التحكم المروري بالمناطق الخاصة، فيهدف لتوفير أجهزة التحكم في المرور في المناطق الخاصة إلى إخطار مستخدمي الطريق بأنظمة التحكم في المرور وإبلاغهم بالتحذيرات والإرشادات اللازمة لضمان التشغيل الموحد والفعال لجميع عناصر هذه المناطق.

ونص الدليل أيضاً على أنه يجب تنفيذ الأعمال في أقصر فترة زمنية ممكنة لتجنب التأثير السلبي على المرور، كما أنه لا يجب إيقاف المرور تماماً، ويجب إجراء التعديلات بطريقة تضمن سلامة السائقين والعاملين في موقع العمل، على أن تشمل أجهزة التحكم في المرور لافتات تحذيرية وإرشادية، وأجهزة توجيه وخطوط أرضية مؤقتة وإشارات يدوية أو أعلاماً تحذيرية، ووحدات إضاءة ولافتات الأسهم التحذيرية، وأدوات التحذير من المخاطر مثل البراميل والحواجز، واختيار ووضع لافتات منطقة العمل.