حددت وزارة التعليم 10 مناسبات رئيسية وطنية وعالمية لتنفيذ الأنشطة الطلابية في المدارس خلال العام الدراسي. وتتضمن المناسبات: اليوم الوطني، يوم التأسيس، يوم العلم، يوم السعودية الخضراء، اليوم العالمي للصحة‏، اليوم العالمي للتعليم، اليوم العالمي للغة العربية، اليوم العالمي للتسامح، اليوم العالمي للطفل، واليوم العالمي لذوي الإعاقة. ويجري تنفيذ المناسبات خلال حصة النشاط الطلابي بما يتوافق مع عدد الحصص المخصصة لها في الخطة الدراسية، وتخصص المدرسة يوماً طلابياً كاملاً لليوم الوطني، ويوم التأسيس، إضافة إلى الحصص المعتمدة ضمن خطة النشاط، ويجري تنفيذ بقية المناسبات بما لا يقل عن ساعة واحدة ضمن الزمن المحدد لليوم الدراسي ووفق التواريخ المحددة.وحددت وزارة التعليم خطة النشاط الطلابي الذي ينفذ عبر مسارين رئيسيين: هما النشاطان الصفي واللاصفي، ويتمثل الصفي في حصة النشاط الأسبوعية التي تفعل فيها البرامج المعتمدة في المجالات الخمسة: المواطنة والحياة، والثقافة والفنون، والرياضة والصحة، والعلوم والتقنية، ومجال النشاط الكشفي.وبينت خطة التعليم أن تنفيذ هذه البرامج يتم وفق محتوى معتمد من المركز الوطني للمناهج، ويتوافق مع الخطة الزمنية ونموذج الحصص الأسبوعية المعتمد للفصلين الدراسيين.فيما ينفذ النشاط اللاصفي لمدة ساعة يومياً وفق خطة زمنية معتمدة، وتحتسب المدة ضمن النصاب الأسبوعي للمعلمين، مع التأكيد على أن تكون جميع البرامج المنفذة معتمدة رسمياً ويجري تنفيذها خلال فترات مرنة مثل الاصطفاف الصباحي أو الفسح المدرسية أو أوقات الصلاة، دون الإخلال بانتظام الحصص الدراسية الأساسية. وتنفذ أنشطة الفترات اللاصفية ضمن برامج معتمدة؛ وتشمل القيم والذكاء الاجتماعي والعاطفي والذوق العام والأمن السيبراني، ويجري تنفيذها ضمن أوقات مرنة وتدرج في خطة المدرسة الزمنية بما يضمن تكاملها مع باقي البرامج وعدم تعارضها مع الحصص الأساسية، مع إسناد هذه البرامج للمعلمين وفق احتياج كل برنامج.عدم تجاوز نسبة النشاط 5 % لكل مادةوزارة التعليم أكدت عدم تجاوز نسبة النشاط 5% من الحد الأدنى لكل مادة دراسية مع ربط برامج النشاط بالخطة التشغيلية السنوية للمدرسة، والالتزام الكامل بتفعيل الأيام والمناسبات العشرة المعتمدة رسمياً ضمن برامج النشاط الطلابي، وتنفيذها وفق التواريخ المحددة.كما شددت على أهمية مراعاة عدة ملاحظات عند بناء خطة النشاط الطلابي؛ منها أن تكون جميع المدارس باختلاف تصنيفاتها ومراحلها قادرة على تنفيذ حصة النشاط الطلابي دون تجاوز نسبة 5% من الحد الأدنى لكل مادة دراسية، وأن يشارك جميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية دون استثناء، وعدم وضع حصة النشاط في الجدول كأول حصة أو بعد الحصة الخامسة، ومراعاة التوازن بين المجالات المختلفة للنشاط بما يتناسب مع احتياجات المدارس وتصنيفاتها.