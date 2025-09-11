أعفى الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، ثلاث فئات من شاغلي الوظائف التعليمية من أعمال المناوبة بعد خروج الطلاب ظهراً، والإشراف اليومي في الفسحة، والمناوبة في حال غياب المعلمين والمعلمات خلال اليوم الدراسي المعتاد.ونص الدليل على أن مدير المدرسة والوكيل والموجه الصحي لا تشملهم هذه الأعمال طوال العام الدراسي، بينما أعفي مساعد المعلم في فصول التعليم العام وفصول ذوي الإعاقة والمساعد الإداري ومسجل المعلومات من حصص الانتظار فقط ويلزمهم القيام بمهام المناوبة والإشراف اليومي.وأوضح الدليل أن الفئات التي يتعين عليها القيام بالمهمات الثلاث هي: المعلم ومعلم ذوي الإعاقة ومعلم الموهوبين ومعلمة رياض الأطفال ورائد النشاط والموجه الطلابي وأمين مصادر التعلم ومحضر المختبر.