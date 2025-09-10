أكد عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي لـ«عكاظ» أن الخطاب الملكي الذي ألقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، يُعد وثيقة وطنية شاملة ترسم بوصلة الاتجاه، وخارطة الطريق، ومرجع الأعمال، وبرنامج المستقبل في رحلة السعودية الطموحة نحو رؤيتها 2030.

وأوضح الحارثي أن الخطاب جاء شاملاً في مضامينه، إذ حدد الاتجاهات الكبرى للدولة في التنمية والاقتصاد والسياسة والمجتمع، ووضع معالم الطريق وأولويات المرحلة القادمة في ضوء رؤية 2030، بدءاً من التحول الاقتصادي، مروراً بالتمكين الاجتماعي، وصولاً إلى الريادة العالمية في مجالات الطاقة والتقنية الحديثة.

وأشار إلى أن الخطاب يمثل مرجعاً أساسياً لأعضاء مجلس الشورى في ممارسة أدوارهم التشريعية والرقابية من خلال اللجان المتخصصة، بما يعزز التكامل بين السلطة التنفيذية والمجلس، ويكرّس مكانة الشورى كأداة لصناعة القرار الوطني. وأضاف أن مضامين الخطاب تؤكد أن التنمية في المملكة ليست مساراً آنياً، بل برنامج مستقبلي متكامل يضع المواطن محوراً للتنمية وغايتها، ويرسم ملامح السعودية كقوة عالمية تقود المبادرات وتستشرف المستقبل.