أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن الخطاب الملكي يجسد الرؤية الثاقبة للقيادة نحو مستقبل مشرق لهذا الوطن المبارك، ويعكس الرعاية الكريمة التي يحظى بها مجلس الشورى، ويؤكد سعي القيادة لتحقيق رفاهية المواطن وتلبية تطلعاته، امتداداً لنهج ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة عبر تاريخها.

وأشار إلى المنجزات والأهداف التي أعلن عنها ولي العهد ومنها وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، وانخفاض نسبة محدودي الدخل، مبيّناً أن هذه المنجزات تجسّد أثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها القيادة في خدمة المواطن، وزيادة دخله، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وأضاف أن القيادة أكدت في خطابها مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وإيمانها الراسخ بأهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة، وحمايتها من كل ما يمس بأمنها وسلامة أراضيها، بما يعكس نهج المملكة الثابت ورؤيتها الحكيمة في التعامل مع القضايا العربية والدولية.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.