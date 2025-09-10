أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن المزارع الوقفية تمثل إرثًا حضاريًا أصيلًا ارتبط بعصر النبوة، وأسهمت عبر التاريخ في ترسيخ قيم العطاء المستدام وخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة المدينة المنورة أعضاء هيئة كبار العلماء والمشاركين في حلقة النقاش بعنوان: «المزارع الوقفية.. الفرص والتحديات».





ركيزة إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي

وأوضح أمير منطقة المدينة المنورة أن المزارع الوقفية اليوم تُعد ركيزة إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الموارد المحلية، وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار الزراعي، بما يعظم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار أمير منطقة المدينة المنورة إلى أن المنطقة، وبالتكامل مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، تعمل على تطوير هذه المزارع الوقفية وتحويلها إلى منصات تنموية واقتصادية رائدة، تعزز استدامة الموارد، وترسخ مكانة المدينة بوصفها مركزًا عالميًا للأوقاف ومنارة حضارية للأمة والعالم.





التقرير الختامي

وتسلّم الأمير سلمان بن سلطان التقرير الختامي لتوصيات الحلقة النقاشية والمناقشات العلمية التي نُظمت بعنوان: «المزارع الوقفية.. الفرص والتحديات»، التي تضمنت حزمة من التوصيات المرتبطة بالجوانب التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى التوصيات المتعلقة بالحوكمة المالية والمحاسبة الوقفية، فضلًا عن التوصيات الخاصة بالاستثمار والتمويل المستدام، والتقنيات الذكية والابتكار الزراعي، وكذلك الشراكات الوطنية والابتكار السياحي.

وقدم أمير منطقة المدينة المنورة شكره لأعضاء هيئة كبار العلماء والمشاركين من الخبراء والباحثين في أعمال هذه الحلقة العلمية، على ما قدموه من أوراق علمية، وما أثروا به المداخلات والنقاشات، وما أضافوه من رؤى متجددة وتجارب تثري جهود تعزيز دور المزارع الوقفية في التنمية المستدامة.





خارطة طريق

من جهتهم، أكد المشاركون أن مخرجات هذه الحلقة تمثل خارطة طريق إستراتيجية لتطوير المزارع الوقفية وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتنويع مصادر الدخل الوقفي، ورفع كفاءتها التشغيلية.