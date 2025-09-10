الداود يزور معرض معدات الدفاع والأمن الدولي «DSEI 2025» في لندن

نيابة عن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، زار نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، معرضَ معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI 2025) في العاصمة البريطانية لندن.

وكان في استقباله نائب الرئيس التنفيذي لمعدات الدفاع والدعم الفريق الركن سايمون هاميلتون، وعقد الجانبان اجتماعاً بُحثت خلاله العلاقات الثنائية وتعزيزها وأوجه التعاون.

كما حضر نائب وزير الحرس الوطني افتتاح الجناح السعودي المشارك في المعرض، واطلع على ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية السعودية من خطوات متسارعة نحو التوطين، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية.

وتجول الداود والوفد المرافق له في أروقة المعرض، واستمعوا إلى شرح عن الصناعات الدفاعية والإستراتيجية والتقنيات الحديثة المختلفة للجهات المشاركة.