المملكة تؤكد دعمها للسودان وتدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته

شاركت البعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بالحوار التفاعلي بشأن تقرير بعثة تقصّي الحقائق عن حالة حقوق الإنسان في السودان.

وجدّدت البعثة، في بيان ألقاه مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية الدكتور سالم القحطاني، تأكيدها على موقفها الراسخ في دعم جمهورية السودان الشقيقة وشعبها الكريم، وشدّدت على أهمية حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وأكّدت ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني ووقف النزاع حفاظا على مؤسسات الدولة ووحدتها وسيادتها وأمنها، مشيرة إلى استضافة المملكة لمحادثات جدة بين طرفي الأزمة السودانية، وما نتج عنها من «إعلان جدة» بتاريخ 11 مايو 2023، الذي نصّ بوضوح على الالتزام بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأكّدت المملكة رفضها أي إجراءات أو خطوات خارج إطار المؤسسات الرسمية السودانية، وعلى مواصلة جهودها الدبلوماسية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في دعم السودان ومساندة شعبه على تجاوز هذه المرحلة الحرجة.

وقدّمت المملكة، في هذا السياق، خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية السودان الشقيقة وشعبها الكريم، في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة، وأعربت عن تضامنها الكامل مع السودان وشعبه، وصادق أمنياتها أن ينعم بالأمن والرخاء والاستقرار.