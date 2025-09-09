ملك البحرين يستقبل الأمير فيصل بن سلمان

استقبل ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في المنامة اليوم، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء، نقل الأمير فيصل بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

وثمّن الملك حمد بن عيسى هذه المشاعر الأخوية الكريمة، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين.

واستعرض الأمير فيصل بن سلمان خلال اللقاء تجربة دارة الملك عبدالعزيز الرائدة في مجال حفظ الوثائق التاريخية والعناية بها، وإبراز قيمتها العلمية والثقافية، إلى جانب الجهود المبذولة للاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي لتطبيق ممارسات عالمية في الأرشفة التاريخية، وإتاحتها أمام الباحثين والمهتمين بوصفها جزءاً من الذاكرة الوطنية التي تستحق الاهتمام والرعاية.

كما أشار إلى سبل التعاون وتعزيز العمل المشترك بين دارة الملك عبدالعزيز والجهات المماثلة في مملكة البحرين، وتشجيع الدراسات المتخصصة والمعمقة للصلات التاريخية بين البلدين وعوامل تطورها، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التوثيق التاريخي وصون الوثائق الوطنية، ودعم الباحثين بالمصادر الأولية التاريخية من صور ووثائق ومخطوطات.