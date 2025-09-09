الهاجري: 2.7 مليار تكلفة صيانة وترميم أكثر من 16 ألف مبنى مدرسي

افتتح وكيل وزارة التعليم للاستثمار المهندس عبدالرحمن الهاجري معرض الاستثمار المدرسي العالمي 2025، الذي يقام في الرياض على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 200 عارض من المدارس العالمية والشركات التعليمية والجهات ذات العلاقة يمثلون 15 دولة؛ لاستعراض أحدث الأنظمة والتقنيات التعليمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع التعليم.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للاستثمار في كلمته خلال الافتتاح أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير منظومة التعليم، بدعم لا محدود من القيادة، وأن المرحلة الحالية تفتح فرصاً واسعة لبناء شراكات تعليمية مستدامة، تسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية، ورفع كفاءة المخرجات.

وأكد أن الاستثمار في التعليم استثمار في الإنسان، وبناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة عالمياً، مبيناً أن الوزارة توفر بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للاستثمار، من خلال تطوير البنية التحتية، وتقديم نماذج تشغيل حديثة، وتوفير فرص نوعية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وقال الهاجري: «تبذل الوزارة جهوداً كبيرة في تجهيز البنية التحتية لاستقبال استثمارات تعليمية نوعية، وتهيئة الأرضية المثالية لنماذج تشغيل مبتكرة يقودها القطاع الخاص، إذ تم تنفيذ 75 مشروعاً إنشائياً جديداً بقيمة 920 مليون ريال، وصيانة شاملة لأكثر من 15 ألف مبنى مدرسي بتكلفة تجاوزت 2 مليار ريال، وترميم وتأهيل أكثر من 1400 مبنى تعليمي بقيمة 782 مليون ريال».

وأضاف أن التعليم السعودي أصبح بيئة استثمارية واعدة، تحظى بثقة المستثمرين حول العالم، موضحاً أن الوزارة ترى في المستثمرين شركاء في تطوير التعليم، وفي هذا الإطار تم افتتاح 120 مدرسة جديدة عبر نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن جهود برنامج التخصيص، كما صدرت 199 رخصة استثمار أجنبي لشركات تعليمية دولية منذ العام الماضي وحتى اليوم.

وأشار وكيل وزارة التعليم للاستثمار إلى أن الوزارة أطلقت مدارس نموذجية حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لفتح المجال أمام المستثمرين لتقديم حلول تعليمية متخصصة تلبي احتياجات الطلبة وتواكب تطلعات المجتمع، وتم تدشين أول مدرسة تقنية للموهوبين بالشراكة مع أكاديمية طويق والتوسع بافتتاح هذه المدارس في خمس إدارات تعليمية رئيسية، وأول مدرسة رياضية بالشراكة مع وزارة الرياضة وأكاديمية مهد، وكذلك افتتاح مدرستين للمواهب الثقافية بالشراكة مع وزارة الثقافة في الرياض وجدة.

​ وذكر أن النمو الملحوظ في التعليم المبكر الذي يتضح مع ارتفاع نسبة التحاق الأطفال من عمر 3 إلى ما قبل 6 سنوات إلى أكثر من 36% وتجاوز نسبة الملتحقين في عمر خمس سنوات 75%، يمثل فرصة استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن الوزارة دعمت 1069 مدرسة خاصة مستحدثة.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة التنظيمية للمعرض الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز إن قطاع التعليم والاستثمار يحظى بدعم ورعاية كريمة من القيادة إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتمكين المبادرات الطموحة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي بدورها تعزز الشراكات الإستراتيجية واستكشاف الفرص المبتكرة لنقل المعرفة.