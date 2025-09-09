التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، وكيل إمارة المنطقة وليد بن سلطان الصنعاوي، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق الدكتور بداح بن خليف الشمري.

واطلع أمير جازان، خلال اللقاء، على تقرير اللجنة المكلفة من أمير المنطقة لمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالإمارة، المتضمن جهود اللجنة والجهات الفرعية في المحافظات والمراكز والإجراءات المتخذة لمعالجة الملاحظات السابقة في التقرير النصف السنوي للجنة بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، إضافة إلى الخطط والبرامج التنفيذية المعتمدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى شرح مفصل من رئيس اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالإمارة أحمد بن جابر العقدي، عن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أعمال تنظيف وتهذيب وتحرير مجاري الأودية والكباري والعبارات استعداداً للحالة المطرية ومنعاً لانحرافات الأودية عن مساراتها الطبيعية حرصاً على الأرواح والممتلكات.





إجراءات متخذة لإزالة التعديات

وتناول الشرح الإجراءات المتخذة لإزالة التعديات وتطبيق الأنظمة والتعليمات، بحق المخالفين لضمان حماية الأراضي الحكومية والحفاظ على الممتلكات العامة.

وأشاد أمير منطقة جازان بجهود اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات ولجانها الفرعية في المحافظات والمراكز وجهود الجهات المشاركة، مؤكداً أهمية مضاعفة العمل الميداني والتنسيق المستمر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى حفظ حقوق الدولة وتعزيز التنمية المستدامة بالمنطقة.